Camila Loures fala sobre reconciliação com Viih Tube: “Agora tá resolvido”

Neste sábado (21/6), o programa “Sabadou com Virginia”, exibido pelo SBT e comandado por Virginia Fonseca, contou com a presença de Camila Loures, Cassio Scapin e o grupo Turma do Pagode. Em um dos quadros do programa, “Se Beber, Não Fale”, Camila desabafou sobre um episódio envolvendo a influenciadora Viih Tube.

Camila relembrou a polêmica que causou um afastamento entre as duas, durante uma gravação de podcast no passado. Segundo ela, antes da entrevista começar, Viih havia pedido que não fosse questionada sobre o tempo de gestação de sua filha. No entanto, ao final do programa, Camila acabou tocando no assunto. “Juro que não foi na maldade, mas magoou ela”, confessou.

O mal-estar gerado por esse episódio repercutiu por um ano, até que Viih Tube lançou seu livro e compartilhou a dor que sentiu com o ocorrido. “Ela contou a situação e todo mundo entendeu que era comigo. Aí eu vi o quão desnecessário foi. Só me restou pedir perdão de novo”, declarou Camila.

A influenciadora também revelou que chegou a procurar Viih após saber do relato no livro. “Fui fazer uma festa em casa, chamei ela e perguntei o que tinha acontecido. Ela foi sincera e disse: ‘Aquele dia me machucou muito. Eu pedi para não perguntar, e mesmo assim você perguntou”, detalhou.

Apesar do reencontro e do pedido de perdão, Camila revelou que a amizade ainda não voltou ao que era antes: “Agora tá resolvido. Mas o follow não voltou”.