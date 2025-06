Caminhonete desgovernada atropela motociclista e deixa dois feridos graves na rotatória da Ufac

O motociclista de aplicativo Francisco Sérgio Dias, de 55 anos, e o passageiro Gerdeão Ferreira da Silva, de 25 anos, ficaram gravemente feridos na tarde desta quarta-feira (11) após serem atropelados por uma caminhonete da empresa de refrigerantes Quinari. O acidente causou grande destruição na rotatória da Universidade Federal do Acre (Ufac), localizada na BR-364, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o condutor da caminhonete modelo S10, de cor prata, trafegava em alta velocidade no sentido bairro–centro e, ao se aproximar da rotatória da Ufac, não conseguiu frear a tempo. O veículo colidiu contra um poste de iluminação pública e uma palmeira às margens da rodovia, atingindo em seguida a traseira de uma motocicleta modelo Titan, de cor preta , que seguia no mesmo sentido.

A moto era conduzida por Francisco, que levava Gerdeão como passageiro. Com o impacto, os dois foram arremessados contra a traseira de um carro modelo Gol, de cor branca, que estava parado, aguardando para acessar a rotatória.

Francisco sofreu afundamento facial, um corte de aproximadamente 10 centímetros no couro cabeludo com exposição da calota craniana, além de traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza moderada. Gerdeão teve fratura na clavícula e no braço direitos, além de escoriações por todo o corpo.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — para atender as vítimas.

Após os primeiros atendimentos, Gerdeão foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Já Francisco, devido à gravidade das lesões, foi levado ao Setor de Traumologia do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde permanece internado em estado grave, porém estável.

Policiais rodoviários federais (PRFs) isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e entregues a familiares e a uma representante da empresa de refrigerantes Quinari.