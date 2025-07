Cano abre o placar para o Flu contra a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense e a Inter de Milão entram em campo nesta segunda-feira (30 de junho), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A equipe brasileira busca uma vaga nas quartas de final do torneio.

O Fluminense chegou às oitavas ao conseguir o 2º lugar do Grupo F. O Tricolor finalizou a chave invicto, com uma vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD e dois empates sem gols, diante do Borussia Dortmund e do Mamelodi Sundowns.

Já a Inter de Milão liderou o Grupo E com sete pontos. Os italianos empataram com o Monterrey em 1 a 1 e venceram o Urawa Reds por 2 a 1 e o River Plate por 2 a 0.

Escalações

Fluminense : Fábio ; Samuel Xavier , Ignácio , Thiago Silva , Freytes e Renê ; Facundo Bernal , Martinelli , Nonato e John Arias ; Cano . Técnico: Renato Gaúcho .

: ; , , , e ; , , e ; . Técnico: . Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni e Dumfries; Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco, Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Acompanhe o jogo

O Fluminense inicia o jogo colocando pressão sobre a Inter de Milão. Com a marcação adiantada, a equipe brasileira tentou forçar o erro do goleiro Sommer, mas sem sucesso. Aos três minutos do primeiro tempo, brilhou a estrela de Germán Cano, que recebeu na área e finalizou de cabeça, entre as pernas do goleiro adversário, abrindo o placar para o Fluminense.

Aos 10 minutos, a Inter de Milão respondeu. Em grande jogada, Dimarco apareceu na área e finalizou, para grande defesa de Fábio.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.