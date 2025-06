Cantora do Calcinha Preta confunde bandeira de Pernambuco e vira alvo de piadas

Silvânia Aquino, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, protagonizou um momento inusitado durante show realizado na última sexta-feira (27 de junho de 2025), em Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. Ao receber uma bandeira do estado arremessada por um fã no palco, a cantora confundiu o símbolo com o de um time de futebol e tentou justificar a confusão: “Eu não sei, porque eu sou corintiana. Eu não sei pegar nisso aqui, não”.

A cena ocorreu enquanto Silvânia se apresentava ao lado do colega Bell Oliver. Os dois chegaram a levantar a bandeira de cabeça para baixo antes de o público alertar o erro. Mesmo após o aviso, a cantora continuou em dúvida e perguntou: “É a bandeira de Pernambuco? Quais os times de Pernambuco? Não sei, sou corintiana”.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas.