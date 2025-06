Com a Constituição em mãos, Bolsonaro nega ter agido fora das 4 linhas

Com um exemplar da Constituição Federal nas mãos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu nesta terça-feira (10/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar depoimento no inquérito que investiga uma suposta tentativa de ruptura institucional após sua derrota nas urnas em 2022.

Durante o interrogatório conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Bolsonaro negou qualquer atuação fora dos marcos legais ao longo de seu mandato. “Não me viram desrespeitar uma só ordem. Eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo”, declarou. Reconheceu, no entanto, que em diversos momentos se exaltou publicamente: “Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, o que não devia… Sei disso. Mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito.” A fala do ex-presidente foi registrada enquanto ele exibia o livro da Constituição.

Jair Bolsonaro em entrevista ao canal AuriVerde Reprodução / YouTube Jair Bolsonaro após alta do hospital Foto: Adriano Machado/Reuters Jair Bolsonaro deve participar de ato pró-anistia, apesar das orientações médicas Reprodução/Instagram Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Reprodução: Instagram Jair Bolsonaro Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Além de Bolsonaro, o STF deve ouvir ainda os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, companheiro de chapa do ex-presidente nas eleições daquele ano. Pela manhã, passaram pelo mesmo procedimento o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; e o general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Após ser interrogado pelo ministro Moraes, Bolsonaro será ouvido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. As defesas de outros investigados também podem apresentar perguntas ao ex-chefe do Executivo.