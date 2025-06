Com que roupa: nova moda da geração Z é usar o ChatGPT como stylist

Nos últimos anos, o avanço de ferramentas de inteligência artificial trouxe à tona o risco da desvalorização ou até extinção de várias profissões. Atualmente, o público on-line, sobretudo da geração Z, tem usado a tecnologia para simular a função de mais uma categoria profissional: a de stylist. No TikTok, jovens mostram como utilizam o ChatGPT, da empresa OpenAI, para auxiliar em questões como a escolha de peças e a paleta de cores dos visuais.

Vem saber como essa nova moda tem ocorrido e quais são as vantagens, desvantagens e reflexões em torno da prática!

Para algumas pessoas, sobretudo entre a geração Z, o ChatGPT tem ajudado com escolhas de estilo

Praticidade e acessibilidade

Na rede social de vídeos curtos, postagens milhares de visualizações mostram dicas de estilo da plataforma generativa de IA sobre ocasiões específicas. Elas variam dos visuais mais adequados para entrevistas de emprego até um segundo encontro em um dia de chuva. Nesse contexto, a ferramenta funciona como uma ajuda acessível e prática, já que nem todo mundo precisa ou pode pagar pela consultoria constante de um stylist.

“O que é realmente empolgante é que esse movimento está sendo liderado pelos próprios consumidores” comentou Saguna Goel, líder de produto da equipe de busca do ChatGPT, em entrevista à Vogue Business. “A geração Z está definitivamente na vanguarda, mas pessoas de todas as idades estão se envolvendo — e estilistas e influenciadores agora estão seguindo seu exemplo. É uma mudança fascinante, e está apenas começando.”

Por um lado, o serviço generativo de inteligência artificial é acessível, prático e pode ser consultado instantaneamente

O contraponto: desvantagens e receio ético

Em contraponto às vantagens que a IA oferece, vale a reflexão sobre os limites éticos do uso dela e a valorização do trabalho humano. Para citar alguns exemplos, o debate tem sido forte entre redatores, ilustradores e profissionais que atuam com criatividade.

Este também seria o caso de especialistas em styling, que dedicam tempo e estudo para auxiliar entusiastas da moda e figuras públicas a transmitam o impacto desejado por meio do estilo.

Leia também

O uso da ferramenta facilita escolhas mais certeiras, a partir dos comandos certos, possibilitando uma economia do tempo que seria gasto navegando em plataformas de compra, em busca dos produtos ideais.

Por outro lado, abrir mão do olhar humano nesse processo pode restringir as escolhas a tendências virais, ou limitar o gosto de usuários aos conselhos da máquina, diminuindo o espaço para que a pessoa desenvolva um senso crítico pessoal.

Apesar da praticidade, o uso do ChatGPT para determinadas finalidades também levanta reflexões sobre o limite ético do uso de inteligência artificial em detrimento do trabalho humano

Adaptação das marcas

Algumas marcas têm procurado formas de se destacar para que a plataforma exiba seus produtos para os usuários, funcionalidade disponível no ChatGPT desde abril, mas ainda nos primeiros passos para encontrar o melhor formato, como informou a OpenAI.

Diferentemente do Google, a ferramenta de IA não exibe conteúdos patrocinados. Esse detalhe, de certa forma, oferece uma vantagem, já que “nivela” os itens que aparecem e permite as mesmas possibilidades para marcas de portes diferentes.

Na galeria abaixo, conheça stylists que estão por trás looks de celebridades internacionais:

5 imagens 1 de 5

Jahleel Weaver, stylist de Rihanna

Mike Coppola/Getty Images for The Daily Front Row via Getty Images 2 de 5

Bradley Kenneth, stylist de Miley Cyrus

Stefanie Keenan/Getty Images for Daily Front Row via Getty Images 3 de 5

Law Roach, stylist de Zendaya

Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame via Getty Images 4 de 5

Genesis Webb, stylist de Chappell Roan

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images 5 de 5

Brett Alan Nelson, stylist de Doja Cat

Pierre Mouton/Getty Images for Balmain via Getty Images