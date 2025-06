Concurso PF Administrativo: confira a nota mínima para aprovação

Para ser aprovado no Concurso PF Administrativo, é crucial que os candidatos atinjam a pontuação mínima exigida em cada etapa da avaliação. As provas foram aplicadas no último sábado, 29 de junho, e a expectativa agora se volta para a divulgação dos resultados e os critérios de corte.

Geralmente, concursos públicos como o da Polícia Federal estabelecem notas mínimas tanto para as questões de conhecimentos básicos quanto para as de conhecimentos específicos, além de uma nota final de corte. Para saber a nota mínima exata para este concurso, é necessário consultar o edital oficial, que detalha todas as regras e critérios de aprovação. O edital informa a pontuação de cada disciplina e o mínimo que o candidato precisa alcançar para não ser eliminado e ter a chance de prosseguir nas próximas fases, como a prova discursiva e a avaliação de títulos, se aplicáveis ao cargo.

É fundamental que os candidatos verifiquem o documento completo para entender os pesos e as exigências específicas de cada área, garantindo que cumpriram todos os requisitos para a tão sonhada aprovação.

As provas do concurso da Polícia Federal na área administrativa (concurso PF Administrativo) serão aplicadas no próximo domingo, 29 de junho, e muitos candidatos ainda têm dúvidas sobre qual é a pontuação mínima para ser considerado aprovado na prova objetiva.

Antes de adentrar à pontuação necessária nesta etapa, é importante explicar como funciona o modelo de avaliação da banca Cebraspe. As provas objetivas são compostas por 120 itens de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, em que o candidato precisa julgar Certo ou Errado.

A nota em cada item da prova objetiva será igual a:

1,00 ponto , caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova;

, caso a resposta do candidato esteja em com o gabarito oficial definitivo da prova; 1,00 ponto negativo , caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova;

, caso a resposta do candidato esteja em com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

A nota na prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.

Estrutura das provas

Veja, agora, a estrutura das provas objetivas para todos os cargos:

Nota mínima para ser aprovado – concurso PF Administrativo

Segundo o edital, será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar

em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

2.014 provas discursivas serão corrigidas

Apesar da oferta de 192 vagas, serão corrigidas, no total, 2.014 provas discursivas, o que pode indicar a intenção da instituição em nomear alto quantitativo de aprovados.

O cargo de Agente Administrativo (n. médio), por exemplo, serão 100 vagas ofertadas e 698 candidatos terão as provas discursivas corrigidas.

Veja, detalhadamente, o número de provas discursivas corrigidas em cada cargo/lotação, do concurso PF Administrativo, respeitados os empates na última posição:

Cargo 1: Administrador

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 22 6 22

Cargo 2: Assistente Social

Localidade da Vaga AC PcD PP Acre (AC) 6 6 6 Amazonas (AM) 6 6 6 Maranhão (MA) 6 6 6 Mato Grosso (MT) 6 6 6 Minas Gerais (MG) 6 6 6 Paraíba (PB) 6 6 6 Paraná (PR) 6 6 6 Piauí (PI) 6 6 6 Rio de Janeiro (RJ) 6 6 6 Rio Grande do Sul (RS) 6 6 6 Rondônia (RO) 6 6 6 Sede (DF) 6 6 6 Sergipe (SE) 6 6 6

Cargo 3: Contador

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 30 6 30

Cargo 4: Enfermeiro

Localidade da Vaga AC PcD PP Pará (PA) 6 6 6 Roraima (RR) 6 6 6 Sede (DF) 6 6 6

Cargo 5: Estatístico

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 17 6 17

Cargo 6: Farmacêutico

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 11 6 11

Cargo 7: Médico Clínico

Localidade da Vaga AC PcD PP Ceará (CE) 6 6 6 Espírito Santo (ES) 6 6 6 Maranhão (MA) 6 6 6 Pará (PA) 6 6 6 Paraíba (PB) 6 6 6 Paraná (PR) 6 6 6 Pernambuco 6 6 6 Rio Grande do Sul (RS) 6 6 6 Rondônia (RO) 6 6 6 Sede (DF) 6 6 6 Tocantins (TO) 6 6 6

Cargo 8: Médico Ortopedista

Localidade da Vaga AC PcD PP Goiás (GO) 6 6 6 Minas Gerais (MG) 6 6 6 Rio de Janeiro (RJ) 6 6 6 Roraima (RR) 6 6 6 Santa Catarina (SC) 6 6 6

Cargo 9: Médico Psiquiatra

Localidade da Vaga AC PcD PP Acre (AC) 6 6 6 Alagoas (AL) 6 6 6 Amapá (AP) 6 6 6 Amazonas (AM) 6 6 6 Ceará (CE) 6 6 6 Espírito Santo (ES) 6 6 6 Maranhão (MA) 6 6 6 Mato Grosso (MT) 6 6 6 Mato Grosso do Sul (MS) 6 6 6 Minas Gerais (MG) 6 6 6 Pará (PA) 6 6 6 Paraíba (PB) 6 6 6 Paraná (PR) 6 6 6 Rio de Janeiro (RJ) 6 6 6 Rio Grande do Norte (RN) 6 6 6 Rondônia (RO) 6 6 6 Roraima (RR) 6 6 6 Santa Catarina (SC) 6 6 6 Tocantins (TO) 6 6 6

Cargo 10: Nutricionista

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 6 6 6

Cargo 11: Psicólogo Clínico

Localidade da Vaga AC PcD PP Rio de Janeiro (RJ) 6 6 6 Rio Grande do Sul (RS) 6 6 6 Sede (DF) 11 6 11

Cargo 12: Psicólogo Organizacional

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 11 6 11

Cargo 13: Técnico em Assuntos Educacionais – Área: Pedagogia

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 35 6 35

Cargo 14: Técnico em Comunicação Social

Localidade da Vaga AC PcD PP Sede (DF) 11 6 11

Cargo 15: Agente Administrativo

Localidade da Vaga AC PcD PP Acre (AC) 17 6 17 Amapá (AP) 11 6 11 Amazonas (AM) 22 6 22 Maranhão (MA) 11 6 11 Mato Grosso (MT) 11 6 11 Mato Grosso do Sul (MS) 27 6 27 Pará (PA) 22 6 22 Paraná (PR) 11 6 11 Piauí (PI) 11 6 11 Rio de Janeiro (RJ) 17 6 17 Rondônia (RO) 17 6 17 Roraima (RR) 11 6 11 São Paulo (SP) 27 6 27 Sergipe (SE) 11 6 11 Sede (DF) 72 17 72 Tocantins (TO) 6 6 6

Panorama do concurso PF Administrativo

O edital oferta 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), distribuídas entre os cargos abaixo:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Administrador: 6 vagas; Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



As provas objetivas serão compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação Cebraspe, em que o candidato recebe:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Nível médio Agente administrativo: R$ 7.444,80

Nível superior Administrador: R$ 8.583,55 Assistente social: R$ 8.583,55 Contador: R$ 8.583,55 Enfermeiro: R$ 8.583,55 Médico (20h): R$ 7.605,31 Psicólogo: R$ 8.583,55 Farmacêutico: R$ 8.583,55 Nutricionista: R$ 8.583,55 Estatístico: R$ 11.070,93 Técnico em comunicação social: R$ 8.583,55 Técnico em assuntos educacionais: R$ 8.583,55



Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 192

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 11.070,93

Inscrições: até 23/5

Taxa de inscrição: R$ 90,00 nível médio R$ 110,00 nível superior

Provas: 29/6

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.