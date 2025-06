Corpus Christi: o que significa, por que a data muda e como será celebrado em Rio Branco

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 18 de junho, é uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. A solenidade relembra a instituição da Eucaristia, sacramento que representa, segundo a fé cristã, o corpo e o sangue de Jesus Cristo no pão consagrado.

A data é considerada móvel e sua definição depende do calendário litúrgico católico. Ela ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. A celebração acontece, daina, 60 dias depois do domingo de Páscoa.

O dia de Corpus Christi não tem uma data fixa pelo fato de está ligado a um fenômeno astronômico: o equinócio, que ocorre quando o dia e a noite têm a mesma duração. A partir dele, é definida a Páscoa, que é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte, uma regra estabelecida pela Igreja Católica desde o ano 325. Com isso, as datas do calendário religioso, como Corpus Christi, também variam a cada ano.

Tradições e simbolismo

Mais do que uma cerimônia, Corpus Christi é uma manifestação pública de fé. Em Rio Branco, assim como em várias cidades do país, fiéis participam da confecção dos tradicionais tapetes coloridos, feitos nas ruas por onde passa a procissão.

Esses tapetes costumam ser elaborados com materiais como serragem, sal, borra de café, flores, areia e até tecidos como TNT, formando desenhos que representam símbolos religiosos, como o cálice, a hóstia, cruzes e imagens do Espírito Santo.

Programação

Na capital acreana a celebração começa logo cedo, às 8h, com os fiéis reunidos na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para confeccionar os tapetes.

Às 17h, ocorre a missa solene de Corpus Christi. Logo depois, às 18h, a comunidade católica segue em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade.