cpi-das-bets:-defesa-de-virginia-se-manifesta-e-declara-espanto-com-indiciamento

Virginia Fonseca, influenciadora e apresentadora, por meio de sua defesa, se manifestou nesta terça-feira (10/6) após ter seu nome incluído na solicitação de indiciamento apresentada por Soraya Thronicke, senadora do Podemos-MS, também conhecida como a relatora da CPI das Bets. O relatório final, contendo o nome da ex-esposa de Zé Felipe e de mais 15 pessoas, veio à tona na data de hoje, incluindo outras figuras públicas no documento. Michel Saliba, advogado da comunicadora, em nota enviada à imprensa, declarou espanto e afirmou ter recebido a relação com surpresa.

“A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentado pela senadora Soraya Thronicke. Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito”, disparou o representante da empresária.

“A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe a Virginia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora”, finalizou Saliba que está intercedendo pela artista. A previsão é que o documento seja analisado dentro de algumas horas e votado no decorrer da semana. A apresentadora à frente do “Sabadou” (SBT) é mencionada como um dos nomes apontados por estelionato e publicidade enganosa. É importante ressaltar que a demanda de Thronicke não implica em indiciamento automático.

Se, por um lado, a estrela da web amanheceu com essa bomba, coisas boas também estão acontecendo. Na última segunda-feira (9/6), a jovem voltou aos trabalhos na emissora do dono do baú, desta vez em companhia especial. Os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe, prestigiaram a mamãe coruja nos bastidores, junto de sua equipe de babás, assessor pessoal, segurança e motorista particular. Os vídeos com a criançada logo viralizaram nas redes, pra lá de contentes na presença da familiar e vendo de perto seu trabalho.