CPI das Bets pede o indiciamento de Virginia e Deolane e mais 14 pessoas

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, apresentou nesta terça-feira (10) seu relatório final com um pedido contundente: o indiciamento de 16 pessoas, entre elas empresários, representantes de plataformas de apostas e influenciadores digitais. A lista inclui nomes bastante conhecidos do público, como a influenciadora Virginia Fonseca, citada por suposta prática de estelionato e publicidade enganosa. A proposta de indiciamento ainda precisa ser avaliada pelos órgãos competentes, como o Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncias com base nas investigações da comissão.

Outro nome de destaque na lista é o de Deolane Bezerra, que, segundo o relatório, teria envolvimento direto com uma empresa de apostas chamada ZeroUm. Conforme a senadora, a influenciadora seria “sócia oculta” da empresa, além de promover a atividade considerada ilegal em suas redes sociais. Deolane enfrenta uma série de acusações, que incluem desde a prática de jogos de azar até lavagem de dinheiro, além de possível participação em organização criminosa. Soraya Thronicke afirmou que “há elementos consistentes de que ela integra a operação da empresa e divulga ostensivamente os serviços, mesmo sem autorização legal”.

A CPI foi instaurada com o objetivo de investigar o funcionamento das casas de apostas online e possíveis esquemas criminosos relacionados ao setor. No entanto, após sete meses de atividades, a comissão deve chegar ao fim sem o apoio necessário dentro do Senado. A relatora ainda tentou estender os trabalhos, mas não obteve respaldo político para isso. Durante a tramitação, a comissão foi alvo de críticas por parte de lideranças políticas e do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que chegou a classificar as audiências como uma “espetacularização” do processo.

Um episódio marcante ocorreu em maio, quando Virginia Fonseca foi convocada a depor. O ambiente na Casa foi tomado por fãs, e a sessão chegou a ser interrompida para que senadores tirassem fotos com a influenciadora. Alcolumbre teria se referido ao episódio como um “circo”. Em outra ocasião, o influenciador Rico Melquiades foi ouvido pela comissão e acabou protagonizando uma cena insólita: ele ensinou senadores a jogar no famoso “Tigrinho”, jogo de aposta online alvo de investigação.

Além dos pedidos de indiciamento, o relatório apresentado por Soraya também propõe 18 projetos de lei relacionados ao setor de apostas eletrônicas. Apesar das críticas e do esvaziamento político, o documento final da CPI pretende servir como base para responsabilizações futuras e reforça a necessidade de regulamentação mais rígida do setor. As conclusões seguem agora para o Ministério Público e a Advocacia-Geral da União, que decidirão os próximos passos legais.