Criança de 4 anos é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

De acordo com testemunhas, a mãe havia deixado o filho com um amiguinho à beira do ramal, como fazia rotineiramente, aguardando o transporte escolar. Em seguida, ela se afastou para realizar afazeres no curral. Pouco depois, a criança, que estava no meio da via, foi atingida por um motociclista.

Após o atropelamento, o condutor não prestou socorro. Ele teria colocado o menino às margens do ramal e fugido do local. O acidente foi presenciado pelo colega da vítima, que correu até o curral para avisar a mãe. Desesperada, ela buscou o filho nos braços e o levou para casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma viatura de suporte básico. A criança recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, não foi acionada para atender a ocorrência.