Criança de 4 anos é atropelada por motociclista e sofre fratura em ramal de Porto Acre

Uma criança de 4 anos foi atropelada por um motociclista na manhã desta segunda-feira (30), no km 2 do Ramal do Bujari, localizado na Vila do V, zona rural de Porto Acre. O menino sofreu uma fratura no fêmur direito e um corte na cabeça.

De acordo com testemunhas, a mãe havia deixado o filho e um colega à beira do ramal, aguardando o transporte escolar. Em seguida, ela retornou ao curral para realizar tarefas rotineiras. Momentos depois, a criança, que estava no meio da via, foi atingida por uma motocicleta. O condutor, após o impacto, colocou o menino às margens do ramal e fugiu do local sem prestar socorro.

O outro garoto que acompanhava a vítima correu para chamar a mãe, que rapidamente voltou ao ponto do acidente, pegou o filho nos braços e o levou para casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe de suporte básico ao local. A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com quadro de saúde considerado estável.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, não foi acionada para registrar a ocorrência.