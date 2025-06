Daniel Groove retorna ao Acre para comemoração de 25 anos de festival cultural na próxima semana

O cantor e compositor cearense Daniel Groove está de volta ao Acre na próxima quinta-feira (19), quando sobe ao palco do Festival Casarão 2025, em Rio Branco. A apresentação integra a edição especial de 25 anos do evento, que acontece simultaneamente em sete capitais brasileiras durante o feriado de Corpus Christi.

Groove tem uma forte conexão com o Acre. O artista já se apresentou no estado em outras ocasiões e possui parcerias com músicos locais, como o cantor Diogo Soares, da banda Los Porongas, e os integrantes da banda Os Descordantes. Juntos, realizaram apresentações marcantes que reforçaram os laços entre a cena musical acreana e o cenário alternativo nacional.

Com mais de 15 anos de carreira, Daniel Groove é conhecido por sua sonoridade que mistura rock, MPB e poesia urbana. O primeiro disco solo, Giramundo (2013), venceu o Prêmio Dynamite de melhor álbum de MPB em 2014. Já seu segundo trabalho, Romance pra Depois, também foi indicado ao prêmio em 2016.

O cearense começou sua trajetória musical com a banda Groove, da qual herdou o nome artístico. Depois integrou o grupo O Sonso, com quem lançou disco em 2010, e mais tarde consolidou sua carreira solo, com passagem inclusive pelo Lollapalooza Brasil, em 2017.

O retorno ao Acre acontece em um momento especial para o Festival Casarão, que celebra 25 anos com a Semana da Música Casarão e uma série de atividades culturais, incluindo shows, oficinas e debates. A programação completa do festival em Rio Branco deve ser divulgada nos próximos dias.

Para os fãs acreanos, a volta de Daniel Groove promete ser mais do que um show: é a reafirmação de uma relação artística construída ao longo dos anos com respeito mútuo, boas músicas e parcerias criativas que atravessam fronteiras regionais.