De casa nova! João Silva, filho de Faustão, deixa a Band e estreia em nova emissora

De casa nova! João Silva, filho do apresentador Faustão, está de saída da Band, após 3 anos na emissora. O jovem de 21 anos iniciou seus trabalhos na televisão com apoio do pai aos 17 e nesta terça-feira (10/06), anunicou que irá fazer parte do SBT.

Segundo informações do portal LeoDias, João etreia no SBT, mas ainda sem data definida. A negociação iniciou há um tempo, mas só agora foi oficializado e seus programas na Band continuarão sendo exibidos por um período de 30 dias.

João sempre atuou com autonomia, dividindo a apresentação de programas com Cris Gomes e Renato Limeira Moreira, e foi a partir dessa independência que a nova emissora decidiu contratar o jovem. Com muito entusiasmo e brilho no olhar, o filho do apresentador manterá sua boa relação com o mercado e com o público.

Metas e planos

Nos últimos meses, o jovem comemorou seus 21 anos e fez uma revelação sobre seus desejos. João destacou sua visão sobre crescimento pessoal: “Acho que todo mundo está em constante evolução. Até nos erros a gente acaba construindo uma melhor versão de nós mesmos. Não sei se deixo algo para trás porque tudo que vivi faz parte da minha história. O negócio é olhar para frente e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Sempre gostei de estar com pessoas mais velhas e escutar suas histórias de vida. É uma maneira de aprender sobre cada um e suas histórias. Cada pessoa tem seu jeito e poder ouvir o que cada um já vivenciou traz pontos de vista muito interessantes”.

“Desejo que eu possa continuar crescendo nos meus objetivos e que em breve meu pai consiga viajar novamente e curtir mais a vida. Ele merece!”, afirmou o apresentador, que também não esconde o desejo de viver um novo amor. “Amar é maravilhoso e estou sempre em busca”, revelou ele, que está solteiro desde o término com Schynaider Moura, em novembro de 2023.