Defesa Civil alerta: queimadas em 2025 podem superar as do ano passado no Acre

O coordenador municipal da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, alertou durante entrevista ao ContilNet que a estiagem e o período de queimadas previstos para 2025 podem se igualar ou até superar os impactos registrados no segundo semestre do ano passado, considerado um dos mais graves da história recente.

Falcão destacou que as expectativas para este ano são preocupantes. “Infelizmente, a possibilidade é que seja muito perto, próximo, igual ou até superior [ao ano passado]”, afirmou ele sobre o período de queimadas para o ano de 2025.

Segundo o coordenador, a Defesa Civil está em alerta e já estruturou planos de contingência para enfrentar os desafios relacionados à crise hídrica e aos focos de incêndio florestal. “Está tudo preparado, a questão de plano, desabastecimento hídrico, a questão das queimadas, tudo que você possa imaginar”, garantiu.

Falcão reforçou a importância da atuação preventiva e da mobilização coletiva para evitar uma repetição do cenário crítico vivido em 2024. “A gente tem que trabalhar firme e forte para que não deixe se repetir em Rio Branco o que aconteceu ano passado”, concluiu.

Força-tarefa

Em uma mobilização estratégica para o enfrentamento dos incêndios florestais no Acre, o governo estadual lançou, nesta quarta-feira (5), a Operação Fogo Controlado. O evento foi realizado no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Rio Branco, e marcou o início de um pacote de ações preventivas e de combate aos focos de calor, especialmente com a aproximação do verão amazônico, período mais crítico para queimadas.

A iniciativa contempla um conjunto de medidas que somam mais de R$ 6 milhões em investimentos, voltados para o fortalecimento das operações de campo, capacitação de brigadistas e aquisição de equipamentos. Entre as principais entregas, estão seis viaturas modelo L200, avaliadas em R$ 1,6 milhão, que passam a integrar a frota do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). A compra foi viabilizada com recursos do BNDES e do Fundo Amazônia.