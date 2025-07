Deracre inicia construção da Casa do Produtor Rural em Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 30, a construção da Casa do Produtor Rural no município de Sena Madureira. Com investimento estimado em R$ 698,1 mil, a obra tem como foco apoiar o escoamento da produção agrícola e fortalecer a economia local.

A estrutura será voltada para o atendimento de produtores da região, oferecendo melhores condições para armazenamento e comercialização de produtos, além de incentivar a agricultura familiar e valorizar o trabalho de quem vive no campo.

“A determinação do governador Gladson Cameli tem reforçado o compromisso com a infraestrutura, e os investimentos em Sena Madureira mostram, na prática, esse cuidado com quem vive na zona rural. Estamos trabalhando para garantir acesso, dignidade e melhores condições para escoar a produção local”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A iniciativa integra as ações do governo estadual voltadas ao desenvolvimento rural, promovendo mais oportunidades para os produtores e contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva no município.