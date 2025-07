Na ocasião, o juiz determinou que a guarda provisória da criança fique com o pai, até que o processo seja concluído, conforme revelou o portal R7.

Compartilhou álbum de fotos

Pouco depois da audiência, Dona Ruth publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual abre um álbum de fotos com registros inéditos do neto. Entre os itens mostrados, estão o certificado do primeiro corte de cabelo, o cordão umbilical e imagens carinhosas da convivência em família.

A trilha sonora da publicação foi a música gospel “É Tudo Sobre Você”, da banda Morada. A capa do álbum trazia a frase: “Colecionando bons momentos com as pessoas queridas em lugares incríveis. Que a alegria seja uma rotina!”. Também aparecem fotos de Marília Mendonça, incluindo ensaios e momentos íntimos ao lado da mãe e do filho.

O encontro de Dona Ruth e Murilo Huff

Na chegada ao Fórum, Murilo Huff foi visto ao lado de advogados e chegou a cumprimentar funcionários. Já Dona Ruth preferiu o silêncio e não respondeu aos questionamentos da imprensa.

Segundo informações do portal LeoDias, a audiência teve início às 14h e foi finalizada por volta das 16h, sem declarações públicas dos envolvidos.

Relembre a disputa judicial

A disputa pela guarda de Leo veio a público com o pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff, gerando grande repercussão. Desde então, houve troca de declarações entre o cantor e a avó do menino nas redes sociais.

Dona Ruth chegou a dizer que o artista não pagava pensão, o que foi prontamente negado por Murilo. O cantor publicou uma lista com os valores que afirma custear mensalmente, como escola, plano de saúde, psicóloga, babá, tratamento de saúde e aulas de bateria, totalizando cerca de R$ 15 mil mensais. “São tantas mentiras que fica até difícil de responder todas”, afirmou ele à época.

O encontro marcou a tentativa de um acordo entre as partes, mas, ainda segundo o site, Murilo e Dona Ruth não chegaram a um consenso. Leo, que vivia com a avó materna desde a morte de Marília, já teria se mudado para a casa reformada do pai.

A coluna procurou a defesa de Murilo Huff que informou que: “o processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual não poderia dar maiores informações.”