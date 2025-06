Donald Trump proíbe Harvard de admitir estudantes estrangeiros como medida de segurança

Em uma decisão que reacende debates sobre imigração e educação internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu nesta quarta-feira (4) uma ordem executiva proibindo a Universidade de Harvard de admitir novos estudantes estrangeiros. A medida, segundo a Casa Branca, visa proteger a segurança nacional americana, alegando que instituições de ensino como Harvard estariam sendo utilizadas por “adversários estrangeiros” para acesso indevido a pesquisas e disseminação de desinformação .

A proclamação destaca que Harvard teria fornecido dados considerados insuficientes ao Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre atividades suspeitas envolvendo estudantes estrangeiros. O governo argumenta que a universidade relatou apenas três casos suspeitos, número considerado baixo diante da quantidade de alunos internacionais presentes no campus.

Além disso, o documento menciona o recebimento de cerca de US$ 150 milhões por Harvard provenientes da China, alegando que, em contrapartida, a universidade teria colaborado com indivíduos ligados ao Partido Comunista Chinês e com pesquisas que poderiam ter aplicações militares . A decisão marca um novo capítulo no embate entre o governo Trump e a universidade, que já havia enfrentado tentativas anteriores de suspensão da certificação no Programa Federal de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio.

A medida impacta diretamente cerca de 7 mil alunos estrangeiros, representando aproximadamente 25% do corpo discente da instituição . A Universidade de Harvard ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nova ordem executiva