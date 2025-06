Ex-madrasta de Melody diz que filha tem Complexo de Édipo pelo pai

A influenciadora digital Karen Martins e Belinho, pai das cantoras MC Melody e Bella Angel, protagonizaram desentendimento público nas redes sociais, com acusações mútuas sobre o fim do relacionamento.

A polêmica teve início quando Karen Martins alegou que Belinho a impediu de ir à festa da cantora MC Mirella, tendo proibido que as babás cuidassem da filha pequena do casal.

Em uma série de desabafos nos stories, a influenciadora expôs o que descreveu como comportamento tóxico do empresário, o que teria levado ao fim de seu casamento.

A declaração sobre Bella Angel

Karen chegou a afirmar que Bella Angel, filha mais velha de Belinho, teria complexo de Édipo pelo pai. A influenciadora diferenciou o comportamento das irmãs, dizendo que Melody nunca se envolveu nos problemas do casal, enquanto Bella “se envolve demais, complexo de Édipo é 24 horas se envolvendo só que a culpa não é dela é ele colocando ela no meio”.

Após a repercussão negativa de sua declaração sobre Bella Angel, Karen Martins se explicou, ressaltando que não se referia a “desejo sexual”, mas sim a uma atitude de “esposa do pai”.

Ela descreveu o comportamento de Bella como de quem “quer mandar no pai e ela pega birra da mãe, aí no caso a mãe não existe, a mãe sou eu”. A influenciadora ainda afirmou que o relacionamento de Bella Angel teria terminado por falta de atenção ao ex-namorado, devido ao foco excessivo nos cuidados com Belinho.

“Teve um dia que eu falei ‘e aí cara qual o meu papel nessa casa porque sua filha está querendo tomar posse de tudo ela acha que é sua esposa’”, disse Karen, complementando: “Tirando o sexualmente, de resto ela acha que é esposa do pai”, em referência a possíveis comportamentos de manipulação da jovem.

A versão de Belinho

Em resposta às acusações, Belinho também utilizou suas redes sociais para se pronunciar. O empresário alegou que o desentendimento começou porque Karen tinha comportamento extremamente abusivo. Ele afirmou que era agredido física e verbalmente pela influenciadora e que as filhas também eram xingadas e agredidas fisicamente por ela.

“Você faz tudo pela pessoa e no final das contas você é lixo, você é frouxo, você é um bosta, você não faz nada, não paga nada, e você ainda é agredido, leva facada, garrafada, tudo o que você imaginar que uma pessoa pode fazer”, desabafou Belinho.

Ele também mencionou ter encontrado conversas de Karen elogiando um personal e falando mal dele para parentes, finalizando com um conselho aos seguidores: “Não acredite em tudo o que você vê na internet, não se apegue à vida dos outros, cuida da vida de você, não vale a pena”.

Belinho também refutou as declarações de Karen sobre a filha Bella Angel, expondo nas redes sociais o relato da ex-companheira.