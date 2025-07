Expoacre Juruá deve receber 30 mil pessoas por dia, diz Polícia Militar

Secretários de Estado e demais responsáveis pela organização da Expoacre Juruá se reuniram nesta segunda-feira (30) para um encontro de alinhamento, realizado na Arena do Juruá. A feira inicia nesta terça-feira (1) e finaliza no domingo, 6 de julho.

O major Abraão Silva, responsável pela atuação da Polícia Militar (PMAC) na feira, disse em entrevista ao ContilNet que a expectativa de público é de pelo menos 30 mil pessoas por dia.

“Pelo volume de shows, diariamente, como são praticamente todas as noites que têm uma atração nacional, mais de 30 mil pessoas. A gente trabalha com esse público, podendo ser mais ou menos, mas estamos nos preparando para esse público em cada uma das noites”, afirmou o major.

Além disso, Abraão explicou que a PMAC vai colocar 100 agentes por dia para cuidar da segurança das pessoas, dentro e fora da feira. Várias forças de segurança vão atuar durante a programação, inclusive o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Exército.

“Nós finalizamos o nosso planejamento com a nossa ordem de operações sobre o evento. É uma feira típica pelo volume de shows, são seis noites, uma noite a mais que o ano passado. E concluímos o nosso planejamento; vamos empregar aproximadamente 100 policiais por dia da feira, tanto na feira em si quanto na cavalgada, que será realizada no sábado. Vamos ter o apoio e reforço policial da capital, do BOPE, do BPA, do BPTRAN, do Batalhão de Trânsito, do Batalhão Ambiental e também contaremos com o apoio do Exército Brasileiro em barreiras, em pontos estratégicos da cidade”, finalizou.

Confira a programação completa da 20ª edição da Expoacre Juruá:

* Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional com a banda Raça Negra;

* Quarta-feira, 2 de julho – Prova Team Roping (Laço em Dupla) e show nacional com o cantor Gusttavo Lima;

* Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, luta Nauas Combat e show gospel com o cantor Isaías Saad;

* Sexta-feira, 4 de julho – Continuação do rodeio e show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

* Sábado, 5 de julho – Cavalgada, encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

* Domingo, 6 de julho – Casamento coletivo e shows nacionais com os cantores Wesley Safadão e Eric Land.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A arrecadação será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente durante todos os dias do evento.