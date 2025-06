Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia produção e venda de artesanatos de reeducandas na Expoacre Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Gabinete da Vice Prefeita e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, apoia a produção de artesanatos das reeducandas da Unidade Penitenciária Feminina Guimarães Lima. Além do apoio na produção, a prefeitura também é parceira na logística para que que os produtos sejam expostos na Expoacre Juruá, que será realizada de 1 a 6 de julho no município.

A Prefeita em Exercício Delcimar Leite esteve no presídio nesta sexta-feira, 27 e conheceu o trabalho desenvolvido por elas com apoio da prefeitura.

Atualmente o presídio feminino tem 17 reeducandas, sendo que 15 trabalham diretamente na produção de peças de crochê, reduzindo assim, suas penas e colaborando na fomentação da renda de suas famílias. Após as peças serem produzidas, familiares levam para venda . Parte da renda ajuda no sustento dos familiares e outra retorna para as detentas como material para a confecção de mais itens e produtos de necessidade das mesmas.

Toda a produção das reeducandas será levada para a Expoacre Juruá onde estarão disponíveis para vendas e futuras encomendas.

Daniele Fernandes, Chefe de Segurança da Unidade Prisional Feminina de Cruzeiro do Sul disse que o artesanato serve de terapia para as reeducandas e que as peças de crochê também são fontes de renda e remissão de pena das reeducandas.

“A nossa unidade é referência no Estado do Acre, com o trabalho do artesanato. 90% de nossas detentas aprendem o crochê de forma profissional, onde a atividade serve como terapia e fonte de renda para elas. Com o apoio total da prefeitura, estaremos levando toda a produção delas para a Expoacre Juruá, onde estaremos dando a oportunidade para as pessoas conhecer o trabalho delas, que é de muita qualidade. É uma oportunidade de valorizar seus produtos e serem vendidos por um preço justo, contribuindo assim, com a renda de suas famílias. Agradecemos à prefeitura pelo apoio, nossa vice-prefeita que garantiu que irá nos apoiar ainda mais para que nossa produção seja ampliada”, explicou Daniele.

A reeducanda Jamile Santiago aprendeu o crochê dentro do presídio e enfatiza que a prática hoje é importante na sua ressocialização e por estar aprendendo uma profissão que lhe garante paz mental e fonte de renda.

“Há dois anos eu estou aqui no presídio e aprendi a fazer crochê aqui. Então é de extrema importância, porque é um artesanato que lá fora eu não tive a oportunidade de aprender. Aqui dentro eu tive o prazer de aprender a trabalhar o crochê e é muito importante, porque por um momento a gente se sente livre quando a gente está trabalhando aqui no espaço, que não é dentro da cela, produzindo a gente ocupa muito a mente, é um tempo muito bom, que além de ajudar a gente, ainda diminui a nossa pena. Nossa coordenadora está ajudando a gente a fazer para ser levado para a exposição para expor o trabalho que a gente faz aqui dentro. A expectativa é boa até porque os trabalhos estão sendo de qualidade, as linhas também, o que está sendo produzido aqui são coisas que estão sendo utilizadas lá fora.A minha família leva o artesanato, vende lá fora e o dinheiro que é vendido dessas peças, a minha família pode mandar meu material de higiene, minha merenda e os barbantes para mais peças. Agradeço a prefeitura pelo apoio que está nos dando, tenho a certeza que com esse apoio vamos aumentar nossa produção”, destacou a detenta.

Depois de conhecer o trabalho desenvolvido pelas reeducandas a vice prefeita garantiu que a gestão continuará levando mais cursos e qualificando as mulheres para que elas tenham profissões ao sair do presídio.

“A gente está tendo, através da prefeitura, esse acompanhamento. Começamos com as famílias lá fora e aí a gente veio aqui com esse projeto que pretendemos continuar e foi muito emocionante. Aqui vimos as peças de crochê, que elas vão expor lá na Expoacre Juruá. Contudo, não vamos parar aqui, vamos trazer corte e costura aqui pra elas e um curso de culinária. O objetivo é para quando elas voltarem para seus lares, para sua família, elas terem uma profissão e não repetirem o erro. A prefeitura através da Secretaria de Assistência dando total apoio aqui com psicólogo e com os materiais para o trabalho delas”, concluiu a vice prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite.

