O aparelho vem acompanhado de outros oito produtos da empresa chinesa, entre eles smartwatches, fones de ouvido e modens, que partem do valor de R$ 149,99 e vão até o teto de R$ 32.999,99. O Mate XT Ultimate Design ocupa o topo da linha de produtos da marca.

A fabricante Huawei já comercializou celulares no Brasil, mas ficou cinco anos sem ofertar os dispositivos no mercado nacional, após uma polêmica envolvendo a tecnologia de internet 5G, e agora retoma a presença nesse setor.

Triplamente dobrável

O Mate XT Ultimate Design é apresentado pela fabricante como o primeiro aparelho triplamente dobrável, que alcança 10,2 polegadas quando aberto. A tela do dispositivo é considerada de alta definição, com brilho de até 1,8 mil nits, câmera principal de 50 megapixels com abertura ajustável, captação de imagens em movimento e possibilidade de selfies com a câmera traseira.

A câmera do Mate XT Ultimate Design possui ainda zoom óptico de 5,5 vezes e zoom digital de 50 vezes. A parte traseira possui quatro lentes. Já a bateria do dispositivo possui capacidade de 5,6 mil miliamperes (mAh), com 1,9 milímetro (mm) de espessura.