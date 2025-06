Faccionado faz ameaças a dono de frigorífico que recebeu gado apreendido em Resex

Após um grupo de invasores roubar dezenas de cabeças de gado que estavam em um frigorífico de Brasiléia e haviam sido apreendidas durante a Operação Suçuarana, realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na madrugada da última terça-feira (17), o ContilNet recebeu nesta quarta-feira (18) alguns áudios supostamente enviados por faccionados ameaçando a direção do local onde estão os animais.

O homem se identifica como integrante do Comando Vermelho e diz que um dos proprietários dos gados está “morrendo e infartando” porque teve os animais apreendidos.

“Colabora, pô. Colabora, bicho. Se tu matar o gado do cara e não devolver pro dono, a polícia não vai te proteger a vida toda não, bicho, tá ligado? Nós é mundo todo, pô. Nossa família é grande, nós é o Comando Vermelho. Só tô te falando, irmão. Pega a visão. Não deixem ninguém atirar mais nenhuma pistola na cabeça do gado do cara, irmão. Porque o cara tá morrendo e infartando nos hospitais por aí, porque o gado é dele, irmão” (sic), disse no áudio.

O suposto faccionado diz que vai entrar no local “metralhando tudo”.

“Ele trabalhou a vida toda pra construir, tá ligado? E o Estado foi lá, meteu a mão, levou pra vocês e vocês tão matando. Então nós vamos fazer igual com vocês, mano. Nós vamos entrar e nós vamos metralhar tudo, porra. Tá ligado? Só pega a visão, mano. Mostra meu ódio pra polícia, pra federal, pro caralho. Eu tô revoltado com vocês, mano. Com vocês e com a polícia, vocês são comédia, caralho”, acrescentou.

Segundo informações do ICMBio, ainda na madrugada da terça-feira os criminosos destruíram o muro e arrombaram o cadeado de um frigorífico onde os animais estavam sob custódia. O gado, que havia sido retirado da Reserva Extrativista Chico Mendes por estar sendo criado ilegalmente, seria abatido e destinado à merenda escolar de crianças da região.

Em outro áudio, o mesmo homem que se apresenta como faccionado faz novamente a ameaça:

“Solta o gado do cara, porra. Libera o gado do cara, porque senão nós vamos cair pra dentro. Tu pega a visão, solta o gado do trabalhador, porque senão nós vamos invadir essa porra desse frigorífico. Se a polícia ficar fazendo escolta aí com vocês até vocês matarem, na hora que ela sair nós vamos derrubar o frigorífico de vocês na bala e na bomba”.

Ele pede ainda uma conversa com o dono do frigorífico e diz que o “bagulho vai ficar doido”.

“Oportunidade pra vocês colocar o dono da merda desse frigorífico na voz comigo, tá ligado? Porque senão o bagulho vai ficar doido. Vocês podem matar o gado do trabalhador todinho aí, mas o bagulho vai ficar doido pra cima do dono desse frigorífico aí. Nós vamos sequestrar ele, nós vamos levar ele pra Bolívia, nós vamos conversar com ele pessoalmente. Ou ele dá atenção pra nós, ou o bagulho vai ficar doido, irmão, tá ligado? Nós não tem medo de Estado nem de polícia não, porra. Vocês tão mexendo com o trabalhador, pai de família, e nós é do lado deles, porra, tá ligado? Era pra polícia tá protegendo os trabalhadores. Pô, vocês tão oprimindo os trabalhadores, que ralou a vida toda, caralho”, finalizou.

O instituto classificou o episódio como uma tentativa de obstruir as ações de fiscalização contra a criação irregular de gado em terras públicas da União. Além disso, relatou que o proprietário do frigorífico, que vinha colaborando com as autoridades, tem recebido ameaças de morte.

O caso será investigado pela polícia, já que se trata de um crime federal por impedir a atuação da fiscalização ambiental. O ICMBio informou que está tomando todas as medidas cabíveis para garantir a continuidade da operação e punir os responsáveis pela invasão e furto dos animais.