Farpas entre Whindersson Nunes e Raiam Santos sobre maconha viraliza nas redes sociais

Uma troca de farpas entre o humorista Whindersson Nunes e o influenciador Raiam Santos movimentou o X (antigo Twitter) nesta semana. O motivo da discussão foi uma publicação polêmica sobre o uso de maconha, que gerou grande repercussão entre os internautas.

Tudo começou após um tweet viralizar com a frase: “A maconha tem um cheiro peculiar. Cheira a pobrexa mental. Cheira a fracasso, cheira a derrota, cheira estupidez.”

Raiam respondeu à publicação com uma frase : “Ou você é bem-sucedido, ou você fuma maconha. Os dois não dá.”

Whindersson, por sua vez, repostou a resposta com deboche: ele compartilhou uma foto em que aparece tomado por fumaça, dando risada, numa aparente referência ao consumo da erva. O post teve grande repercussão e foi interpretado como uma ironia direta à fala de Raiam. A resposta do humorista ganhou apoio imediato do público. Seguidores relembraram que Whindersson, além de ser um dos maiores nomes do humor nacional, é milionário, empresário e bem-sucedido.

Mesmo com a reação negativa, Raiam voltou a se pronunciar com uma tréplica: “Ou você é bem-sucedido e saudável, ou você fuma maconha. Os dois não dá.” A nova declaração gerou ainda mais controvérsia nas redes. Muitos usuários interpretaram o comentário como uma indireta ao histórico de saúde mental de Whindersson, que passou recentemente por uma clínica psiquiátrica para tratar questões emocionais. A alusão foi vista como desrespeitosa por parte do público.