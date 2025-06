Ferrugem diz que tinha “78 anos biológicos” antes de perder 45 kg

Ferrugem abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento no talk show Fábrica de Monstros. O cantor perdeu 45 kg e foi sincero ao falar sobre as melhorias na qualidade de vida com o novo peso.

O pagodeiro contou ter se motivado pela esposa, Thaís Vasconcellos, que o convidou para acompanhá-la numa consulta médica. “Ele mudou minha vida, e sem remédio. Eu tinha 78 anos de idade biológica, e fiquei pensando ‘vou morrer semana que vem’. Isso fez eu querer mudar”, disse.

Ferrugem detalhou os problemas de saúde que tinha devido à obesidade. “Eu estava pré-diabético, com gordura no fígado, inflamações em todas as articulações do corpo, tudo meu doía, eu não respirava bem, não conseguia me desempenhar bem nos shows”, revelou.

Além disso, o cantor citou algumas das situações constrangedoras que viveu. “Estar dentro do avião e ter a vergonha de pedir um alongador de cinto de segurança porque não fechava… tive uma inflamação na lombar por conta do sobrepeso Na época, eu estava com 28 anos. Bem mais novo e bem debilitado”, disse ele, atualmente com 36 anos.

Ferrugem diz que o novo estilo de vida melhorou sua performance. “Eu consigo buscar muito mais ar enquanto estou cantando e dançando, não me sinto mais ofegante no palco, minha voz ficou com mais volume… hoje eu sinto muito mais potência vocal”, observa.