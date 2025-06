Friale anuncia onda polar nesta semana e “friagem mais forte dos últimos anos” no fim de junho

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou, por meio de suas redes sociais, neste domingo (22), que o Acre terá a sua quarta grande fairgoer nesta semana.

A ação do tempo, que é a décima onda polar a chegar no estado, deve ocorrer na terça-feira (24) derrubando as temperaturas em todos os municípios e sendo semelhante a anterior.

Friale faz ainda um alerta para o final do mês de junho, que segundo ele “uma itensa onda de frio potente chegará neste mês, então vamos ficar atentos que está que virá antes do final do mês de junho, será a mais forte dos últimos anos”.

Veja o vídeo: