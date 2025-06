Governo divulga datas do pagamento do salário de junho e da primeira parcela do 13º

O Governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (20), o cronograma de pagamento dos salários dos servidores estaduais referentes ao mês de junho.

No dia 27 de junho (sexta-feira), será realizado o pagamento para servidores inativos e pensionistas. Já no dia 28 de junho, será a vez dos servidores ativos que recebem pelo Banco do Brasil.

O cronograma inclui também a aplicação da terceira parcela do Reajuste Geral Anual (RGA), com índice de 5,08%. “Nesta etapa, o reajuste representa um impacto real de R$ 14.417.844,36 na folha de pagamento do Estado, valor que reflete diretamente na economia acreana”, informa o Governo.

Também foi anunciado o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário no mês de julho de 2025, com a data a ser divulgada posteriormente.

“Sempre reafirmo: nossos servidores são os diamantes do Estado. Valorizar quem trabalha pelo Acre é fundamental, e manter os salários em dia é uma demonstração de respeito e reconhecimento. Esses recursos movimentam a economia, geram empregos e fortalecem o comércio, beneficiando toda a população”, enfatiza o governador Gladson Cameli.

Na véspera do pagamento, os servidores poderão consultar os valores por meio do contracheque digital, disponível no site: https://contracheque.ac.gov.br/login.