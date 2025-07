Governo lança nova edição do Concurso Nacional Unificado com mais de 3.600 vagas

O governo federal abre nesta quarta-feira (2) as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), oferecendo 3.652 vagas para níveis superior e intermediário, com oportunidades distribuídas entre diversos órgãos públicos. O período de inscrição segue até o dia 20 de julho, com taxa única de R$ 70 para todos os cargos.

Nesta edição, o concurso contará com nove blocos temáticos, abrangendo áreas como saúde, educação, administração, engenharia, justiça e tecnologia. Um dos destaques é o Bloco 5, voltado para a área de administração, que concentra o maior número de vagas: 1.172. Também foram criados dois blocos específicos para candidatos de nível médio, um voltado à saúde e outro à regulação.

Para os candidatos do Acre, o CNU representa uma grande oportunidade de acesso a cargos públicos federais sem a necessidade de deslocamento para grandes centros. A aplicação das provas será feita em cidades polos de todas as regiões do país, incluindo Rio Branco, facilitando a participação de quem vive no estado.

O concurso será realizado em duas etapas principais. A primeira, com provas objetivas, está marcada para o dia 5 de outubro. Já a segunda, com provas discursivas, acontecerá em 7 de dezembro. Além disso, candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 2 e 8 de julho, e o pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 21 do mesmo mês.

Do total de vagas, 2.480 são para preenchimento imediato, sendo 1.972 destinadas a cargos de nível superior e 508 de nível intermediário. As outras 1.172 vagas formarão um cadastro de reserva, podendo ser preenchidas ao longo da validade do concurso.

O processo seletivo contará com ações afirmativas para promover maior inclusão e diversidade. Serão reservadas 30% das vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, além de 5% para pessoas com deficiência. O edital também prevê medidas para assegurar maior participação feminina, determinando que, caso menos de 50% das vagas de um cargo sejam preenchidas por mulheres, candidatas adicionais poderão ser convocadas para equilibrar a proporção.

Outro ponto importante é que os candidatos aprovados poderão ser convocados para atuar em qualquer unidade da federação, de acordo com a necessidade dos órgãos. Para os acreanos, isso significa a chance de conquistar uma vaga no serviço público sem sair do estado, ou ainda, de buscar experiências profissionais em outras regiões do país.

A publicação do edital completo está prevista para os próximos dias. A previsão é que a lista definitiva dos aprovados seja divulgada em 30 de janeiro de 2026. O Concurso Nacional Unificado é uma das principais iniciativas do governo para modernizar e democratizar o acesso ao funcionalismo público federal, e deve atrair milhares de inscritos em todo o Brasil.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, basta acessar o site oficial do Concurso Nacional Unificado.