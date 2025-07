Homem tenta matar esposa após flagrá-la beijando amiga em festa no interior do Acre

Na madrugada desta segunda-feira (30) de junho, uma ocorrência policial no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de três homens e na apreensão de um menor de idade. O grupo é acusado de tentativa de homicídio contra um agente de segurança pública, resistência à prisão, invasão de domicílio, ameaça e dano ao patrimônio público.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão teve início durante uma festa em uma residência. Uma das mulheres presentes contou à PM que o tumulto começou após ela trocar um beijo com a dona da casa, o que teria sido presenciado pelo marido da anfitriã. A situação gerou um desentendimento e, posteriormente, a mulher chamou o irmão, que chegou ao local acompanhado de outros homens.

O grupo invadiu a residência sem autorização, agindo de forma agressiva e fazendo ameaças. O proprietário do imóvel acionou a Polícia Militar, que rapidamente se dirigiu ao endereço indicado. Ao perceberem a chegada da viatura, os envolvidos tentaram fugir em um veículo em alta velocidade.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos desobedeceram ao bloqueio montado pela PM com duas viaturas, ignorando os sinais sonoros e luminosos. O condutor jogou o carro contra a barreira, atingindo um policial no joelho e colidindo parcialmente com uma das viaturas, o que, segundo a corporação, caracteriza tentativa de homicídio qualificado contra agente público e dano ao patrimônio do Estado.

Antes que o carro ultrapassasse o bloqueio, dois ocupantes, um deles menor de idade, saltaram do veículo em movimento e tentaram fugir a pé, mas foram contidos. Outros dois homens, que acompanhavam o grupo a pé, também tentaram escapar ao perceber a presença da polícia, mas igualmente foram detidos. Todos os envolvidos foram identificados. Os três adultos foram presos e o menor apreendido. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

