Ibama e ICMBio lançam operação para embargar mil fazendas ilegais na região da Amacro

Uma grande operação conjunta do Ibama e do ICMBio será iniciada nos próximos dias nos municípios de Lábrea e Boca do Acre, no Amazonas, com o objetivo de embargar aproximadamente mil propriedades rurais que ocupam terras públicas federais de forma ilegal. A ação, que cumpre determinações judiciais já emitidas, visa combater crimes ambientais na região conhecida como Arco do Desmatamento.

Além da interdição das áreas, a operação também prevê o arresto e a apreensão de rebanhos criados irregularmente nessas terras da União. Em Lábrea, a estimativa é de que cerca de 500 fazendas estejam em desacordo com a legislação ambiental, número semelhante ao registrado em Boca do Acre.

As duas cidades integram a zona chamada AMACRO, uma área de expansão agropecuária que engloba partes dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Essa região tem sido marcada pelo avanço acelerado do desmatamento, queimadas e ocupações ilegais voltadas, principalmente, à criação de gado.

A ofensiva ambiental segue o modelo de fiscalizações realizadas recentemente na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. Lá, propriedades em situação semelhante também foram embargadas, e os animais, removidos por decisão judicial.

O anúncio da operação já provocou reação entre produtores rurais de Boca do Acre, que pressionam autoridades locais e ameaçam boicotar a Expoboca principal evento do setor agropecuário do município como forma de protesto. Com foco na recuperação e proteção de áreas públicas federais, os órgãos ambientais reforçam que as ações têm respaldo legal e fazem parte de uma estratégia mais ampla para conter o avanço do desmatamento e da ocupação irregular na Amazônia.