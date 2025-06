Idosa morre após ser atropelada por motociclista em avenida movimentada de Rio Branco

Uma idosa de 79 anos, identificada como Maria da Conceição Castro de Menezes, morreu após ser atropelada por uma motocicleta na noite deste domingo (29), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por uma moto modelo Honda XRE, de cor vermelha, conduzida por um homem. Com o impacto, a idosa foi arremessada e caiu desacordada.

Estudantes de medicina que passavam pelo local presenciaram o atropelamento e, ao constatarem que ela não apresentava sinais vitais, iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado.

Os socorristas continuaram o atendimento por cerca de 30 minutos, mas a idosa não resistiu aos ferimentos, que incluíam afundamento de crânio, lacerações nas pernas e múltiplas escoriações.

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia. O condutor da motocicleta foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O motociclista foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.