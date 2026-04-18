18/04/2026
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Gladson visita Presidente Figueiredo com o filho; veja imagens

Ex-governador compartilhou momento em família ao lado de Guilherme durante passeio às cachoeiras

Por Redação ContilNet 18/04/2026 às 17:44
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Gladson visita Presidente Figueiredo com o filho; veja imagens
Gladson encontrou, no caminho, um avião antigo. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Em um momento de lazer em família, o ex-governador do Acre e atual candidato ao Senado, Gladson Camelí, visitou o município de Presidente Figueiredo (AM) acompanhado do filho, Guilherme, e acabou encontrando uma relíquia da aviação regional: o antigo avião da companhia Rico, que operava rotas na Amazônia no início dos anos 2000.

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O registro foi compartilhado pelo próprio Cameli nas redes sociais, enquanto ele seguia em direção a uma cachoeira na região, às margens da BR-174. Fã declarado de aviação, ele aproveitou para parar e observar de perto a aeronave, que fazia a rota Cruzeiro do Sul–Rio Branco–Porto Velho–Manaus–Belém.

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“Tarde em família em Presidente Figueiredo. No caminho para a cachoeira, uma surpresa: o antigo avião da Ricco. Como fã de aviação, claro que parei para ver de perto”, escreveu.

Gladson visita Presidente Figueiredo com o filho; veja imagens
Foto: Reprodução/Redes sociais
Gladson visita Presidente Figueiredo com o filho; veja imagens
Foto: Reprodução/Redes sociais
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