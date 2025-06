Igreja Batista Moriá leva atendimentos gratuitos à comunidade em Rio Branco

Nos dias 20 e 21 de junho, sexta e sábado, a Igreja Batista Moriá, localizada na Rua Campo Grande, bairro João Eduardo I, promove uma grande ação social comunitária em parceria com a Prefeitura de Rio Branco — por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos — além do apoio de clínicas particulares e profissionais voluntários da área da saúde.

Com início às 8h da manhã em ambos os dias, a programação inclui uma série de atendimentos essenciais, gratuitos e voltados especialmente às populações mais vulneráveis.

Na sexta-feira (20), os serviços ofertados serão:

– Atendimento odontológico;

– Cadastramento no Bolsa Família;

– Atualização e inclusão no CadÚnico;

– Orientações do INSS sobre benefícios previdenciários.

Já no sábado (21), a ação continua com:

– Atendimento clínico geral e pediátrico;

– Atendimento odontológico;

– Exames de eletrocardiograma (ECG);

– Avaliação com nutricionista;

– Espirometria (exame respiratório pulmonar).

Além dos atendimentos, serão distribuídas cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social, como reforço ao compromisso da Igreja com o cuidado integral à população.

O pastor presidente da Igreja Batista Moriá, Jobson Farias, destacou o papel da fé cristã como promotora de justiça social.

“A Igreja acredita que o evangelho de Cristo é o amor de Deus derramado em nosso coração em favor das pessoas que mais necessitam. Essa ação social leva dignidade aos que não conseguem, por exemplo, acessar um atendimento odontológico ou pediátrico. Estamos aproximando o poder público e clínicas particulares da comunidade, promovendo cidadania com amor e fé”, comentou.

Jobson enfatizou ainda que esse trabalho é contínuo.

“Não atuamos apenas em momentos de enchentes ou crises. Temos ações sociais frequentes, inclusive com crianças da comunidade. Para nós, o Evangelho se traduz em ação concreta. Como diz a Primeira Carta de João 4:20, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem nunca vimos?”, questionou.

União de forças

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, reforçou a importância da colaboração entre o poder público e as entidades sociais.

“Estamos felizes com o evento da igreja porque o poder público não consegue chegar em todos os lugares. Por isso, buscamos apoiar quem entende que a assistência social é uma responsabilidade de todos”, afirmou.

Já o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que as parcerias ampliam o alcance da saúde pública.

“Nossa missão é construir uma saúde pública justa, que chegue a quem mais precisa — e parcerias com as instituições são de fundamental importância para que isso aconteça. Parabenizo o pastor Jobson pelo trabalho desenvolvido nessa comunidade e reitero que estamos cumprindo a missão dada pelo prefeito Bocalom: cuidar de gente”, disse.

Veja o convite:

A Igreja Batista Moriá convida toda a comunidade a participar dessa grande ação social, que acontecerá nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 8h da manhã, na Rua Campo Grande, nº 240, bairro João Eduardo I.

É uma oportunidade para acessar atendimentos gratuitos de saúde, assistência social e cidadania. Participe, traga sua família e ajude a divulgar. Cuidar das pessoas também é um ato de fé!