Independência empata em casa com Trem-AP e segue no G4 da Série D

Em um duelo equilibrado e com viradas no placar, o Independência garantiu um ponto importante ao empatar em 2 a 2 com o Trem-AP, neste domingo (29), na Arena da Floresta, em Rio Branco. A partida foi válida pela 10ª rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série D.

FIQUE POR DENTRO: Humaitá consegue primeiro ponto ao empatar em casa com líder do grupo na Série D

O Tricolor de abriu o placar ainda no primeiro tempo com gol de Eduardo, mas viu os visitantes reagirem na etapa final. A Locomotiva virou o jogo com gols de Aleílson e Jefferson, colocando pressão sobre o time acreano. Já nos minutos finais, o atacante Anderson, que havia saído do banco, converteu pênalti e arrancou o empate para os acreanos.

O empate com gosto amargo deixou o Independência com 15 pontos, garantindo a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Já o Trem-AP permanece em sexto lugar, com 12 pontos.

O próximo compromisso do Independência será no sábado (5), às 18h (horário de Brasília), fora de casa, contra o GAS-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. O Trem-AP continua na capital acreana e enfrenta o Humaitá, no domingo (6), às 20h, novamente na Arena da Floresta.

A partida contou com um público pagante de 100 torcedores e renda de R$ 1.785,00.