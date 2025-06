João Silva se pronuncia após abandonar a Band e assinar com o SBT

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, anunciou a saída da Band e agora deve comandar um novo programa no SBT.

Em nota, a emissora confirmou a contratação: “A assessoria de comunicação do SBT informa que o apresentador João Silva agora integra seu time de artistas. João chega à emissora para comandar um novo projeto que ocupará as noites de sábado, logo após o Sabadou com Virginia”.

A empresa informou que os detalhes da atração serão anunciados em “momento oportuno”. João também se pronunciou e celebrou a conquista profissional.

“Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa! Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz! Que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria!”, disse.

O Diretor de Programação e Artístico do SBT, Mauro Lissoni, também comemorou a novidade: “A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores”.

Após a notificação da saída de João da Band, o programa dele na emissora deve continuar sendo exibido nos próximos domingos.

João estava na emissora desde 2022, quando aparecia no programa do pai, Faustão na Band. Em 2023, entretanto, passou a apresentar o próprio programa após o afastamento do pai por problemas de saúde.

Até o momento, a Band ainda não se pronunciou.