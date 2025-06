Johnny Depp revive Jack Sparrow em visita a hospital infantil na Espanha

O ator Johnny Depp, 62, reviveu um de seus personagens mais famosos, o pirata Jack Sparrow, da franquia “Piratas do Caribe”, durante uma visita surpresa a um hospital infantil na Espanha. A aparição aconteceu na segunda-feira (16), no Hospital Infantil Universitário Niño Jesús, em Madri.

De acordo com a revista americana People, Depp está no país para as gravações de seu novo projeto, “Day Drinker”. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o ator aparece cumprimentando as crianças, que ficam surpresas e felizes com sua presença.

Ainda segundo a revista People, essa não é a primeira vez que Depp faz surpresas em hospitais infantis. Em setembro de 2024, o ator visitou o Hospital Universitário de Donostia, em San Sebastián, também na Espanha. A surpresa ocorreu quando estava na cidade para o Festival de Cinema de San Sebastián.

O filme “Day Drinker” marca o retorno definitivo de Depp a grandes produções de Hollywood após o julgamento da ex-mulher, a também atriz Amber Heard.

“Day Drinker” conta a história de uma bartender de um iate particular (Madelyn Cline) que encontra um misterioso hóspede a bordo (Depp). Logo, eles se envolvem com uma figura criminosa (Penélope Cruz) e se conectam de maneiras que ninguém esperava.

Veja um vídeo da visita abaixo: