Jovem de 22 anos é morto a tiros em frente de casa em Assis Brasil, interior do Acre

Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (19) ao ser baleado em frente à sua residência, localizada no bairro Bela Vista, em Assis Brasil, município do interior do Acre. O crime aconteceu por volta das 6h, quando ele chegava em casa e foi surpreendido por um homem armado, que teria invadido a propriedade e efetuado cinco disparos.

Os tiros atingiram principalmente os braços e a região das costelas, afetando órgãos vitais. Em estado grave, Reginaldo foi socorrido e encaminhado ao posto de saúde do município, onde precisou ser entubado. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Brasiléia, a cerca de 110 quilômetros de distância, onde passou por transfusões de sangue. No entanto, ele não resistiu e teve a morte confirmada por volta das 12h50.

A Polícia Civil e a Polícia Militar abriram investigação para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os autores. Entre as hipóteses levantadas, está a de que Reginaldo seria filho de um homem assassinado a facão em um ramal da região no início do ano, o que pode indicar uma possível ligação entre os casos.

Além disso, informações obtidas pelas autoridades apontam que o jovem respondia a processos criminais e era considerado foragido da Justiça, a polícia também considera as possibilidades de acerto de contas.