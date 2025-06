Junho chega com novos frios intensos, tempo seco e dias mais curtos no Acre, diz Friale

Com a chegada de junho, o inverno se instala oficialmente no Acre e em todo o hemisfério sul, trazendo as características típicas da estação: dias mais curtos, noites mais longas, clima seco e a incursão de massas de ar polar que provocam quedas bruscas nas temperaturas.

De acordo com a previsão meteorológica de Davi Friale, os primeiros dias do mês de 2025 serão marcados por frio intenso no estado, resultado da atuação de uma forte frente fria. As temperaturas mínimas devem ficar abaixo da média histórica, enquanto as máximas tendem a ficar ligeiramente acima do normal. A umidade relativa do ar também deve despencar, tornando o ar seco e favorecendo o tempo ensolarado durante o dia e noites frias e estreladas.

As temperaturas mínimas mais baixas já registradas em junho, nos últimos 60 anos, foram de 7,8°C em Rio Branco e 10,8°C em Tarauacá, evidenciando o potencial de frio intenso neste período do ano.

Além da queda nas temperaturas, o mês também marca uma forte redução nas chuvas. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que, em comparação com maio, a precipitação média cai pela metade em diversas cidades do estado:

Cidade Média de chuva em maio Média de chuva em junho Rio Branco 98,7 mm 44,8 mm Cruzeiro do Sul 155,6 mm 89,7 mm Tarauacá 137,3 mm 74,3 mm Epitaciolândia 81,8 mm 32,2 mm

Mesmo com a tendência de chuvas dentro da média climatológica para o mês — com variação possível de até 20% para mais ou para menos — junho continua sendo um período historicamente seco.

A maior chuva já registrada em 24 horas em junho, em Rio Branco, foi de 57,4 mm em 1993. Já em Cruzeiro do Sul, o maior volume foi de 92,2 mm, em 1989 — valores considerados atípicos para o período.

Com esse cenário, o início de junho deve exigir atenção da população, especialmente em relação aos cuidados com a saúde respiratória e a hidratação, devido ao tempo seco. A previsão também indica que o clima continuará ideal para atividades ao ar livre durante o dia, mas com necessidade de agasalhos nas noites e madrugadas.