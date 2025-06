Líder indígena do Acre vai conduzir retiro espiritual nos Estados Unidos; confira os detalhes

O líder indígena brasileiro Mapu Huni Kuin realizará um retiro espiritual entre os dias 12 e 14 de setembro, no espaço Hanan Pacha, em St. Cloud, Flórida. A atividade inclui cerimônias tradicionais, apresentações musicais e práticas de espiritualidade ligadas ao povo Huni Kuin, da região amazônica.

O evento começa na sexta-feira, 12 de setembro, com um concerto aberto ao público de todas as idades. A partir de sábado, a programação será restrita aos inscritos no retiro, com atividades como cerimônia tradicional com Mapu, cerimônia do cacau com círculo de tambores, apresentações de música ao vivo e práticas de limpeza energética.

No domingo, será oferecida uma cerimônia opcional de kambô. O encontro também disponibiliza refeições vegetarianas e estrutura para camping, incluindo a possibilidade de acomodação em trailers (RVs).

As inscrições podem ser feitas por meio de link divulgado nos canais oficiais do evento. Também há opção de contato via mensagem direta (DM).