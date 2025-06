Marido agride o próprio companheiro com cabo de vassoura após discussão em festa na capital

O que era para ser uma confraternização entre amigos acabou em agressão na noite deste domingo (29), no bairro Montanhês, em Rio Branco. Luiz Luz da Silva, de 29 anos, foi ferido na cabeça com um cabo de vassoura durante uma briga com o companheiro.

De acordo com testemunhas, o casal participava de uma reunião com amigos em uma casa na Rua João Minas Coelho, quando começou uma discussão entre Luiz e o marido. No calor do desentendimento, o companheiro da vítima pegou um cabo de vassoura e atingiu Luiz na cabeça, causando um corte.

Após a agressão, o autor fugiu do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Luiz foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender à ocorrência.