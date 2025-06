Marina Morena, irmã de Preta Gil, posa nua em Ibiza e foto viraliza

Irmã de Preta Gil, Marina Morena aparece completamente nua em um clique feito no sábado (28 de junho de 2025), em Ibiza (Espanha).

O fotógrafo responsável pelo registro é Mart Alas, que atua no mundo da moda e é conhecido por trabalhar com nomes como Ariana Grande, Madonna, Nicole Kidman e Fernanda Torres.

Na foto, publicada no perfil do fotógrafo no Instagram, Marina aparece bem à vontade deitada em uma espreguiçadeira e mexendo no celular. Os mamilos da empresária foram cobertos por emojis na publicação.

Uma filha de coração da família Gil

Apesar de ser considerada uma filha da família Gil, Marina não é filha biológica de Gilberto Gil. Ela já explicou que a sua mãe era muito amiga de Gil e Flora, esposa do cantor.

“Eu sou filha de Keka de Oxossi. Meus pais são separados há muito tempo, e minha mãe era muito amiga da Flora e do Gil. Foi madrinha do casal. Eu passava muitos verões na casa da Tia Flora e do Tio Gil em Salvador, e considerava todos os filhos como meus irmãos”, contou ao podcast Sala de Espera.

Fonte: [Por favor, insira o nome do site aqui] Redigido por ContilNet.