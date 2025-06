Maya Massafera muda cor dos olhos em cirurgia polêmica: “Deixou meu rosto mais feminino”

A influenciadora Maya Massafera, de 44 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais ao revelar que passou por uma cirurgia para mudar permanentemente a cor dos olhos. O procedimento foi realizado na França e custou cerca de R$ 45 mil. Segundo Maya, a transformação faz parte do processo de se sentir mais feminina após sua transição de gênero.

“Eu escolhi um verde que parece azul. Dependendo do dia, fica mais verde ou mais azul. No primeiro ano, a cor fica mais intensa, mas depois suaviza. É como uma tatuagem na córnea”, explicou ela em episódio recente do Reality da Maya, publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (18).

Maya mostrou todo o processo: desde a escolha da tonalidade até os momentos dentro da clínica especializada. “Eu amei. Vai ficar assim pra sempre. Acho que deixa meu rosto mais feminino. Mas cada um tem sua opinião”, afirmou.

A cirurgia, chamada ceratopigmentação, é considerada altamente controversa e é proibida no Brasil pela Anvisa. Ela consiste na aplicação de pigmentos diretamente na córnea com microagulhas ou laser — e, embora seja usada em casos muito específicos, como aniridia ou cicatrizes oculares, seu uso estético levanta sérias preocupações.

🔍 Entenda os riscos da ceratopigmentação

O procedimento pode causar infecções, inflamações, glaucoma, aumento da pressão intraocular, opacificação da córnea e até perda total da visão. Especialistas alertam que, mesmo sendo feito por profissionais capacitados, trata-se de uma técnica de alto risco, e seu uso cosmético é desaconselhado.

A mudança gerou reações diversas nas redes sociais: enquanto alguns elogiaram a coragem e a autenticidade de Maya, outros criticaram a decisão pela possibilidade de complicações graves.

📎 Fonte original: Extra / Globo