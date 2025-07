Michelle Melo promove audiência e defende liberdade religiosa nas escolas

Na manhã desta segunda-feira (30), a deputada estadual Dra. Michelle Melo promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para debater os ritos religiosos nas escolas. O evento reuniu representantes de diversas religiões e lideranças educacionais, reforçando o compromisso com o diálogo inter-religioso e o respeito à pluralidade de crenças no ambiente escolar.

A audiência aconteceu em consonância com a recente aprovação do Projeto de Lei nº 35/2025, de autoria da parlamentar, que assegura a realização de ritos religiosos de forma voluntária em unidades de ensino públicas e privadas no estado do Acre. A proposta visa garantir a liberdade de expressão da fé, respeitando os princípios do Estado laico e promovendo a convivência pacífica entre diferentes tradições religiosas.

Durante o debate, o presidente da Federação de Religião de Matriz Africana no Acre (FEREMAAC), Pai Célio, destacou que a fé é também uma ferramenta educativa e defendeu o respeito à diversidade: “Cada um tem o direito de professar sua fé. Nossos terreiros já educam nesse sentido”, afirmou.

O apóstolo Alexandre Bastos, diretor da AMEACRE, classificou o momento como um “ato de civilidade” e defendeu que o espaço escolar possa acolher diferentes crenças de forma voluntária.

A deputada Michelle Melo encerrou o encontro reafirmando seu compromisso com a liberdade religiosa e o combate à intolerância. “Nosso objetivo é garantir espaço para todas as fés, com respeito e liberdade, sem imposição”, concluiu.

O Projeto de Lei nº 35/2025 agora segue para sanção governamental.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo