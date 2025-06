MPAC denuncia mulher suspeita de matar o próprio irmão com mais de 30 facadas

Camila Arruda Braz, de 37 anos, foi oficialmente denunciada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) pelo assassinato do próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 47 anos. O crime aconteceu no dia 3 de junho deste ano, no bairro Conjunto Tucumã, em Rio Branco. Agora, o processo segue para análise da 1ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre, que decidirá se aceita ou não a acusação.

SAIBA MAIS: Mulher é acusada de matar irmão com várias facadas e acaba presa em bairro de Rio Branco

De acordo com informações repassadas por familiares, o histórico de desentendimentos entre os dois irmãos já era conhecido. Uma parente, que preferiu não se identificar, relatou que essa não foi a primeira vez que Camila tentou agredir o irmão. Cerca de dois anos antes do homicídio, ela chegou a atacar Ramon com um espremedor de alho de ferro, causando ferimentos sérios na cabeça dele.

Ainda segundo a família, a situação emocional de Camila era delicada. Diagnosticada com transtorno bipolar, ela já havia passado por tratamento no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), mas estava sem acompanhamento médico e sem tomar a medicação há algum tempo.

Nos dias que antecederam o crime, segundo relatos de parentes, Camila teria feito ameaças dizendo que iria matar o irmão. No dia da tragédia, ela teria trancado todas as portas e janelas da residência antes de chamar Ramon até o quarto, numa aparente tentativa de impedir qualquer chance de fuga ou intervenção externa. A filha de Camila, uma criança de apenas 6 anos, presenciou toda a cena de violência.

O caso está sob segredo de Justiça e, por isso, não há informações detalhadas sobre o teor da denúncia.