MPAC realiza inspeção na Casa Rosa Mulher para avaliar estrutura e qualidade dos serviços prestados

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Mulher (CaopMulher), realizou no dia 16 de maio uma inspeção técnica na Casa Rosa Mulher, em Rio Branco. A ação contou com a presença da promotora de Justiça Dulce Helena Franco, coordenadora do CaopMulher, e o apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), do Observatório de Violência de Gênero (OBGênero) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). A iniciativa teve como objetivo avaliar as condições da unidade e verificar se os serviços oferecidos às mulheres em situação de violência estão sendo prestados de forma adequada.

Durante a vistoria, foram coletadas informações importantes sobre o funcionamento do local. A Casa Rosa atende cerca de 50 mulheres por dia, entre 7h e 14h, e atualmente acompanha mais de 200 mulheres de forma contínua. Além disso, aproximadamente 1.500 medidas protetivas são emitidas mensalmente para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica. A promotora destacou a necessidade de reforçar a estrutura física e a equipe técnica da unidade para acompanhar a crescente demanda.

A visita integra uma série de ações permanentes do MPAC voltadas ao combate à violência contra a mulher e à fiscalização da execução de políticas públicas. Com base nas observações feitas, será produzido um relatório técnico com recomendações para aprimorar a infraestrutura e o atendimento da Casa Rosa Mulher.