Mulher condenada por roubo de máquina agrícola é presa na fronteira do Acre com a Bolívia

Uma mulher condenada a mais de 10 anos de prisão foi capturada pela Polícia Civil do Acre (PCAC) na tarde da última segunda-feira, 9, no município de Plácido de Castro, na fronteira com a Bolívia. Identificada pelas iniciais R.S.F., ela foi sentenciada a 10 anos e 7 meses de reclusão por participação em um roubo de uma máquina agrícola, ocorrido na região com o apoio de outros comparsas.

De acordo com as investigações, a criminosa teve envolvimento direto tanto na execução do roubo quanto na tentativa de levar o equipamento para o território boliviano. A ação, no entanto, foi frustrada graças à rápida atuação da PCAC em parceria com a Polícia Boliviana, que impediu a travessia da máquina para o país vizinho.

Após a prisão, R.S.F. será encaminhada ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena. As autoridades seguem investigando o caso com o objetivo de localizar os demais envolvidos. A operação reforça a importância da cooperação entre Brasil e Bolívia no combate aos crimes transfronteiriços, comuns na região.