Mundial: Botafogo sofre no fim, mas vence Seattle Sounders na estreia

Alívio! É a sensação que define a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa. Na noite deste domingo (15/6), o Glorioso estreou contra o Seattle Sounders e venceu por 2 x 1. A vitória veio com muito sofrimento no fim do jogo.

Com o resultado, o time brasileiro divide a ponta do Grupo B com o Paris Saint-Germain, com três pontos. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o clube francês, na quinta-feira (19/6), às 22h (horário de Brasília).

