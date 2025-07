Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, estiveram nesta segunda-feira (30/6) no Fórum Cível de Goiânia (GO) para uma audiência de conciliação referente à guarda do pequeno Léo, de 5 anos. Segundo informações do portal R7, durante a sessão, o juiz concedeu a guarda provisória da criança ao cantor, válida até o encerramento do processo. Léo, que vivia sob os cuidados da avó materna, já foi para a nova casa de Murilo, recentemente reformada para recebê-lo.