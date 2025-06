“Não concordo”, diz Gladson sobre levantamento que aponta alta no desmatamento no Acre

O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, comentou sobre o levantamento realizado pela Rede MapBiomas, durante evento de lançamento das ações do Mês do Meio Ambiente, realizado na tarde desta terça-feira (3) no auditório do Museu dos Povos Acreanos.

Na pesquisa, o estado do Acre teria uma alta expressiva de 31% no crescimento do desmatamento, o que foi rebatido pelo governador.

“Eu não concordo com esse relatório. Vamos olhar proporcionalmente o que cada estado fez, e se você olhar bem, é tudo interpretação, e aí fica pra quem quer interpretar o lado positivo e o lado negativo”, encerrou.