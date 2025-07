Nostalgia garantida: Chaves e Chapolin chegam ao streaming!

Para quem quer matar a saudade, as séries Chaves e Chapolin já têm data para estrear no streaming. O Prime Video anunciou, nesta segunda-feira (30 de junho), que as primeiras temporadas chegam à plataforma no fim de julho.

Os capítulos de Chapolin estreiam no dia 21, enquanto Chaves será disponibilizado no dia 28. Segundo a empresa, o restante dos episódios será liberado gradualmente até o fim do ano.

Criadas e estreladas pelo icônico Roberto Gómez Bolaños, as duas séries foram produzidas originalmente pela emissora mexicana Televisa em 1973. Chaves e Chapolin conquistaram o público e foram exportados para outros países. No Brasil, estrearam em 1984 no SBT.

Enquanto os episódios não chegam ao Prime Video, os fãs podem conferir a série documental Chespirito: Sem Querer Querendo, disponível na Max. A produção retrata a trajetória de Bolaños, falecido em 2014, e foi criada pelo filho dele, o roteirista Roberto Gómez Fernández.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.